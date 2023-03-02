Инвестиции в Ленобласть выросли на 12%

Объем вложений в основной капитал Ленобласти по итогам 2022 года составил 545,7 млрд рублей, что на 11,6% выше уровня 2021 года.

«Внешние вызовы и изменения логистических потоков не изменили намерений бизнеса инвестировать в Ленинградскую область. Важно, что продолжилась реализация не только начатых ранее проектов, но и новые, воплощение которых началось в 2022 году», ― прокомментировал глава региона Александр Дрозденко.

Из общего объема инвестиций крупных и средних предприятий 47,1% вложены в обрабатывающие производства, в том числе 35,2% ― в производство химических веществ и химических продуктов, а также 22,3% в сферу с транспортировки и хранения.

На сопровождение Агентства экономического развития Ленинградской области в 2022 году привлечено 63 новых проекта, а весь инвестиционный портфель увеличился на 1,5 трлн рублей и превысил 6 трлн рублей.

Объем инвестиций в основной капитал традиционно сформирован крупными инфраструктурными и промышленными проектами, реализуемыми в Ленинградской области. В их числе ― порты и обрабатывающая промышленность.