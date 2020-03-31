За прошедшую неделю Россельхознадзор проверил более 123 тысяч тонн пищевой продукции

За прошедшую неделю через пункты пропуска, расположенные в зоне ответственности Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, на территорию Российской Федерации поступило 123 382,60 тонн пищевой продукции, корма и кормовых добавок.

Объем продукции растительного происхождения, поступившей в Российскую Федерацию через пункты пропуска, расположенных на российско-белорусском, российско-латвийском, российско-эстонском и российско-финском участках границы, а также в морском порту Санкт-Петербурга и воздушном пункте пропуска аэропорта Пулково составил 93 468,5 тонн, а товаров животного происхождения - 29 914 тонн.

После успешного прохождения фитосанитарного и ветеринарного контроля на прилавки страны отправилось более 3 тысяч тонн овощей, около 62,5 тысяч тонн фруктов, более 27 тысяч тонн зерна и круп, а также 8,7 тысяч тонн мяса и мясной продукции, более 5,1 тысячи тонн молока и молочных продуктов, около 5,8 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции. Объем корма и кормовых добавок, пересекших границу, составил 8,6 тысяч тонн.