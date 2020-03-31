ента новостей

17:13
За прошедшую неделю Россельхознадзор проверил более 123 тысяч тонн пищевой продукции
17:10
За неделю из Петербурга вывезли 150 килограммов опасных отходов
17:08
Общественники подвели промежуточные итоги работы волонтерского штаба МыВместе
14:13
Итоги досрочно завершённого сезона Единой Лиги ВТБ
13:33
Александр Лыков и Анатолий Вассерман встретились в отеле «Гранд»
12:30
В Ленобласти электричка сбила мужчину
12:21
Смертельное ДТП на КАД
12:16
В Ленобласти привлечено к ответственности крестьянское хозяйство, грубо нарушавшее ветеринарные правила
08:20
Путин поговорил с Трампом
07:58
Ввели режим самоизоляции
16:28
С начала года в Петербург поступило более 24 тысяч тонн свежих груш
16:25
Открытие городской горячей линии справочной службы Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с коронавирусом
16:22
Общественники в Петербурге запускают онлайн-акцию «Зарядка с чемпионом»
16:19
Представлен единый стандарт обучения Волонтеров Победы
10:41
В центре Петербурга раскрыли ограбление салона сотовой связи
06:43
Патриарх внес ясность
06:22
Продажи кроссоверов возросли
00:00
Виллаш-Боаш выдвинул футбольному сообществу актуальные предложения
19:35
Сергей Шелгунов: «Фестиваль раскрывает индивидуальность ребенка»
07:46
Когда пенсионерам закупаться
06:55
Проведут дезинфекцию
19:56
Народный фронт в Петербурге запустили флешмоб #СпасибоВолонтерам
15:38
В Пулково улитки успешно прошли досмотр
15:34
На участке между ЗСД и проспектом Энгельса перекроют внутреннее кольцо КАД
15:09
В Пушкине задержали вооруженного налетчика на продуктовый магазин
07:28
Нельзя посещать храмы?
07:05
Почему нет режима ЧС?
00:08
Гандбольная «Нева» ждёт возможности сыграть в плей-офф
18:58
Общественники запускают онлайн опрос о состоянии объектов культурного наследия
18:49
В районе «Лахта центра» построят подземный пешеходный переход
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » За прошедшую неделю Россельхознадзор проверил более 123 тысяч тонн пищевой продукции

За прошедшую неделю Россельхознадзор проверил более 123 тысяч тонн пищевой продукции

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
За прошедшую неделю более 123 тысяч тонн продукции успешно прошли ветеринарный и фитосанитарный контроль

За прошедшую неделю через пункты пропуска, расположенные в зоне ответственности Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, на территорию Российской Федерации поступило 123 382,60 тонн пищевой продукции, корма и кормовых добавок.

Объем продукции растительного происхождения, поступившей в Российскую Федерацию через пункты пропуска, расположенных на российско-белорусском, российско-латвийском, российско-эстонском и российско-финском участках границы, а также в морском порту Санкт-Петербурга и воздушном пункте пропуска аэропорта Пулково составил 93 468,5 тонн, а товаров животного происхождения - 29 914 тонн.

После успешного прохождения фитосанитарного и ветеринарного контроля на прилавки страны отправилось более 3 тысяч тонн овощей, около 62,5 тысяч тонн фруктов, более 27 тысяч тонн зерна и круп, а также 8,7 тысяч тонн мяса и мясной продукции, более 5,1 тысячи тонн молока и молочных продуктов, около 5,8 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции. Объем корма и кормовых добавок, пересекших границу, составил 8,6 тысяч тонн.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

8-04-2019, 11:53
В Псковской области задержаны 90 тонн «санкционной» продукции
31-01-2020, 13:40
В Петербург не пустили партию марокканских клементинов
17-09-2019, 16:43
В Петербург не пропустили зараженную кукурузу для попкорна
6-05-2019, 11:28
В порту Петербурга приостановлено перемещение 28 тонн говядины
10-10-2019, 10:27
27 тонн утиного мяса задержали в Петербурге
15-01-2020, 12:30
В Петербург не пропустили 20 тонн кормовых добавок из Испании

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
450
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
0
1 102
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
1 215
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
Наверх