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Питерец.ру » Экономика » В Киришах стартовало строительство нового водопровода

В Киришах стартовало строительство нового водопровода

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Сети соединят ключевые водоснабжающие объекты города и повысят надежность водоснабжения для всех жителей — больше 51 тысячи человек.

Сети соединят ключевые водоснабжающие объекты города и повысят надежность водоснабжения для всех жителей — больше 51 тысячи человек.

«Ленинградская область при федеральной поддержке продолжает обновлять и модернизировать коммунальную инфраструктуру. Работы в Киришах начались в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Объект будет построен в этом году», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

К работам приступил ГУП «Леноблводоканал». Водопровод пройдет от насосной станции I подъема до очистных сооружений.

Справка

По проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» уже построены насосная станция и резервуары чистой воды в Ульяновском городском поселении, в первом квартале 2023 года будут закончены работы по расширению и реконструкции площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема в городе Никольское. Также в плане — строительство резервуаров чистой воды с насосной станцией для обеспечения надежности водоснабжения поселка Красный Бор. Получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию водоочистной станции в поселке Паша Волховского района.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Киришский район
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