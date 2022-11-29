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Питерец.ру » Общество » В Мурино построят новые дороги

В Мурино построят новые дороги

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Минстрой России выделит бюджетные средства на строительство двух новых участков дорог

Минстрой России выделит бюджетные средства на строительство двух новых участков дорог, которые соединят Воронцовский бульвар, Ручьевский проспект и улицу Шувалова.

«В прошлом году заявку по софинансированию муринской дороги отклонили, а в этом — утвердили. Так что дорогу осилит идущий и уже в следующем году по программе «Стимул» на улице Шувалова обустроят две полосы движения по 3 метра в ширину, на Воронцовском бульваре — по 3,5 метра. Вдоль трассы установят широкие тротуары и проведут благоустройство», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский. 

Заказчиком работ выступит администрация города Мурино. В рамках строительства уберут строительный мусор на Воронцовском бульваре, оставленный компанией «Петрострой», проведут благоустройство, обустроят парковки, установят новые фонари уличного освещения и остановки общественного транспорта. Изначально дороги должны были проложить застройщики, которые начинали строительство проблемных ЖК «Материк» и «Десяткино 2.0». Работы на этих объектах также возобновлены благодаря правительству Ленинградской области. 

Строительство будет вестись по федеральной программе «Стимул» Национального проекта «Жилье и городская среда». Стоимость работ составляет более 162 миллионов рублей. Из них 67 % — федеральный бюджет, 28 % — региональный и 5 % — местный.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Мурино
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