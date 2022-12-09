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В Петербурге благоустроили набережную реки Карповки от Песочной набережной до Барочной улицы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге благоустроили набережную реки Карповки от Песочной набережной до Барочной улицы

В Петербурге завершен 4 этап благоустройства набережной реки Карповки от Песочной набережной до Барочной улицы. Новое общественное пространство продолжает реализацию концепции благоустройства набережной. В 2019 году новый облик получил участок от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Здесь появились амфитеатр, качели, детская игровая зона, а также удобный и красивый спуск к воде с шезлонгами и гамаками.

В 2020 году была благоустроена территория набережной реки Карповки напротив Ботанического сада. Специалистами был создан прогулочный маршрут с зонами отдыха у воды.

В 2021 году обновили участок у Ленполиграфмаша. На месте стихийной парковки создали комфортную зону отдыха со скамейками и оригинальными интерактивными светильниками, которые символизируют времена года. 

В этом году преобразилась территория от Песочной набережной до Барочной улицы. Здесь разместили гамаки, соорудили площадку из декоративного декинга, установили лежаки. На набережной появился деревянный спуск к воде, который оборудовали встроенными в ограждение светильниками. Неподалеку от новой зоны по просьбам горожан построили кинологическую площадку, которая стала первой в Петроградском районе.

Основное зеленое пространство, на котором любят загорать жители близлежащих домов, по просьбам горожан было решено сохранить. Вокруг него летом появится газон, который засеяли луговыми травами. Территорию дополнительно озеленили – высадили кусты. Также сделали площадки для отдыха и установили арт-объекты в виде рыб, которые могут выполнять роль скамеек и подчеркивают речную тематику.

«В 2023 году будет продолжено благоустройство набережной реки Карповки на участке от Барочного до Карповского моста. После реализации проекта здесь будет не только эстетически привлекательная набережная, но и новое экопространство с многолетними растениями», - сообщил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Анатолий Повелий.

Напомним, что работы велись в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется при поддержке губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова. Региональный проект – часть национального проекта «Жилье и городская среда», учрежденного президентом России Владимиром Путиным.

Всего в Петербурге в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году создано более 50 общественных пространств.

Источник: Администрация Петербурга
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