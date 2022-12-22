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Питерец.ру » Общество » В Шлиссельбурге обновляют систему водоснабжения

В Шлиссельбурге обновляют систему водоснабжения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Кировском районе Ленобласти обновляют систему водоснабжения

В Шлиссельбурге завершен капитальный ремонт ключевых сетей водоснабжения и ливневой канализации.

Ремонт проведен от Староладожского канала и улицы 1-го Мая, от соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы до улицы Затонная и сетей ливневой канализации от Красного проспекта до улицы Затонной.

«Проведенные работы улучшат качество водоснабжения для всех жителей Шлиссельбурга — это около 15 тысяч человек. Леноблводоканал планомерно строит новые и ремонтирует существующие объекты водоснабжения и водоотведения в тех поселениях, где начинает работать. В 2023 году работы продолжатся», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский. 

Специалистами Леноблводоканала уже сформирован план по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения Кировского района на 2023 год: будут выполнены работы по замене аварийных участков сетей в разных населенных пунктах и установлена арматура, чтобы при выполнении работ отключался только нужный участок, а не целый город. 

В 2022 году в Ленинградской области проведен ряд крупных капитальных ремонтов сетей водоснабжения в Сланцевском, Лужском, Тосненском, Волховском, Приозерском, Подпорожском, Тихвинском.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО
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