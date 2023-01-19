Проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартует по всей стране

Проект «Моя карьера с «Единой Россией» поможет предотвращать безработицу и может стать карьерным лифтом для соискателей, отметил замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев на ВКС с региональными отделениями партии и Минтруда, посвящённом запуску проекта по всей стране.
Он напомнил, что с сентября 2022 года партпроект «Моя карьера с «Единой Россией» работал как пилотный в пяти регионах: Калужской, Липецкой, Рязанской областях, Камчатском крае и Удмуртской Республике. За это время прошло более 100 мероприятий, в которых приняли участие около 10 тысяч человек. Это ярмарки вакансий, профессиональные туры, экскурсии для молодёжи по региональным предприятиям.
Помимо этого, задача проекта – предотвращение нелегальной занятости и разъяснительная работа по вопросам занятости в целом.
«Очень часто нелегальная занятость проистекает от неграмотности работников. Они просто не знают, что теряют в том случае, если не заключён трудовой договор. Не знают, что остаются без пенсии, без больничного листа, гарантий, связанных с увольнением, без возможности получить максимальное пособие по безработице. Это всё надо объяснять», – подчеркнул замруководителя фракции «Единой России».
Как сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова, в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией» все, кто обращается в штаб общественной поддержки или в приёмные партии в поисках работы, смогут получить помощь в центрах занятости в режиме «одного окна».
Андрей Исаев напомнил также, что «Единая Россия» внесла в Госдуму редакцию нового закона о занятости, который разработан с Минтруда. Обсуждение предложений ко второму чтению законопроекта пройдёт, в том числе, на региональных площадках партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией».
Он также уточнил, что новая редакция закона о занятости предусматривает появление специальных программ по поддержке занятости граждан, которые находятся под угрозой увольнения или трудоустроены, но хотели бы сменить работу. Встать на учёт в службы занятости и в полном объёме получить помощь и максимальный размер пособия смогут не только наёмные работники, но и индивидуальные предприниматели, и самозанятые, прекратившие работу. Сделать это человек сможет не только по месту своей прописки, но и по месту фактического проживания.
Пристальное внимание уделяется защите прав инвалидов и других категорий. Отдельно поддержку со стороны службы занятости получат участники СВО и члены семьи участников боевых действий.
Опыт работы партпроекта представили пилотные регионы. В частности, в Липецкой области специально для студентов и выпускников реготделение партии выпустило более 10 тысяч специальных рабочих тетрадей «Молодёжная занятость», где собраны памятки по трудоустройству и грамотному составлению резюме.
При работе с семьями участников СВО Липецкое отделение «Единой России» развивает социальное репетиторство - организует дополнительные занятия для мобилизованных, которым помогают готовиться к ЕГЭ и ОГЭ.
В Удмуртии на базе штаба общественной поддержки«Единой России» в рамках проекта проходят встречи студентов с представителями оборонно-промышленных предприятий, так как в регионе существует высокий запрос на высококвалифицированные кадры. Также в регионе запущен цикл онлайн-вебинаров. Первый вебинар«Секреты успешного резюме» набрал более 15 тысяч просмотров.
В заключение ВКС Андрей Исаев отметил, что ежемесячно региональные отделения «Единой России» будут обмениваться успешными практиками по трудоустройству.
Напомним, партийный проект «Моя карьера с Единой Россией» стартовал 1 сентября в пяти пилотных регионах – Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртии. Он создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.
В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы принимают участие эксперты и депутаты, которые смогут ходатайствовать перед работодателями. Также в рамках проекта организуются приёмы экспертов-юристов от работодателей и сотрудников служб занятости, которые дают консультации по развитию карьеры, написанию резюме и успешному прохождению собеседований.