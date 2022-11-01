Производство беспилотной сельхозтехники в Петербурге получит поддержку в рамках федерального проекта «Единой России»

О перспективах импортозамещения рассказал координатор проекта «Выбирай своё», замруководителя партийной фракции в Госдуме Сергей Морозов в ходе визита в Северную столицу. В ближайшие три года на развитие отечественных производств направят 6,2 триллиона рублей
В рамках федерального проекта «Единой России» «Выбирай своё» в ближайшее время появятся единые информационно-аналитические центры и единая цифровая платформа импортозамещения. По всей стране пройдут тематические недели, будет сформирован пакет правовых и нормотворческих инициатив, направленных на усиление независимости России от импорта и развитие нового технологического уклада.
Об этом шла речь на заседании регионального общественного совета партпроекта, прошедшем на площадке акционерного общества «НПО Спецматериалов» в Выборгском районе Петербурга.
В мероприятии принял участие координатор федерального партпроекта «Выбирай своё», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Сергей Морозов.
У Петербурга, как было отмечено, высокий потенциал импортозамещения. Об успешных практиках рассказали президент акционерного общества по переработке пластмасс им. Комсомольской правды Сергей Цыбуков, гендиректор ООО «СВЕГА-Компьютер» Владимир Блинов, гендиректор АО «НПО Спецматериалов» Михаил Сильников, а также глава Выборгского района Санкт-Петербурга, секретарь районного отделения «Единой России» Виктор Полунин.
За последние пять лет в петербургскую ТПП подано более 2,1 тысячи заявлений о подтверждении выпуска продукции на территории страны. При этом получить подтверждение удалось только половине заявителей. Одна из проблем – производители комплектующих не мотивированы к проведению данной процедуры. Это осложняет подтверждение локализации для конечного производителя продукции. А соответственно – препятствует получению преференций при заключении госконтрактов и работе с госкомпаниями и бюджетными организациями, которые делают выбор в пользу российского.
Участники мероприятия подготовили свои предложения по решению этой и других проблем. К их реализации, пообещал Сергей Морозов, подключится весь ресурс партпроекта.
Среди петербургских проектов, по его словам, решено, в частности, поддержать совместный проект Петербургского тракторного завода и компании «Когнитив-Пилот» по выпуску беспилотной сельхозтехники. «Это даст нам возможность совершить большой рывок не только с точки зрения продовольственной безопасности, мы ее с вами уже достигли, но и с точки зрения того, чтобы стать крупнейшей в мире территорией, которая могла бы производить продукцию и поставлять ее за пределы России. Мы можем спокойно кормить больше двух миллиардов человек», – считает замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме.
Напомним, партийный проект «Выбирай своё» стартовал в апреле 2022 года. Среди его главных задач — оценка и аудит отраслей, наиболее пострадавших от санкций; подготовка мер поддержки предприятий, способствующих импортозамещению; содействие в привлечении инвестиций и продвижении продукции предприятий на внешнем рынке.