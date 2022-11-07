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Питерец.ру » Общество » Котенков будет лишён членства в «Единой России» за дискредитацию

Котенков будет лишён членства в «Единой России» за дискредитацию

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Подозреваемого в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней ученице Сергея Котенкова исключат из партии

Подозреваемого в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней ученице Сергея Котенкова исключат из партии.

Котенков будет лишён членства в «Единой России» за дискредитацию. 

В соответствии с уставом «Единой России» Сергей Котенков будет исключён из партии - на основании п. 4.3.2 Устава «Единой России», а также из фракции в муниципальном совете округа №54. Кроме этого, в соответствии с законодательством он будет лишен депутатского мандата, если его вина в совершении преступления будет доказана.

Сергей Котенков, бывший школьный учитель и депутат муниципального совета №54, подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней ученицы, не достигшей 16 лет. По имеющейся информации, подобные действия могли совершаться с 2020 года. В отношении Котенкова возбуждено дело по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса.

Источник: Единая Россия
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