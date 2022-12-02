«Женское движение Единой России» в Петербурге возглавила Инна Бурба

В регионах страны начинается реализация нового партийного проекта, цель которого – создать комфортные условия для женщин во всех сферах общественной жизни.

Решением президиума Санкт-Петербургского политсовета «Единой России» региональным координатором партийного проекта «Женское движение» назначена Инна Бурба. Она профессиональный психолог и менеджер социально значимых проектов. Инна Бурба заведует учебной частью кафедры общей и клинической психологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, одновременно являясь учредителем и директором некоммерческой организации «Центр инновационных социальных услуг «Кардиомама.ру».

В настоящее время «Женское движение» партии разворачивается во всех регионах страны. Проект призван объединить женщин, работающих в представительных органах, предпринимательской среде и общественных организациях, чтобы создать условия, в которых женщины смогли бы реализовать свой потенциал во всех сферах жизни.

Особый акцент «Женское движение» сейчас делает на помощи женщинам, чьи родные и близкие были мобилизованы. Региональный координатор партпроекта уже подключилась к этой работе. Она оказывает психологическую поддержку тем, кто обращается на горячую линию «Единой России» и штаба #МЫВМЕСТЕ, а также встречается с жёнами мобилизованных в региональной общественной приёмной партии на Конногвардейском бульваре.

«В первой декаде декабря мы сформируем общественный совет движения в Петербурге. Проведем встречи с региональными отделениями Союза женщин России, объединениями женщин-предпринимателей и волонтерскими организациями. Все они активно работают в Петербурге, и нам будет полезно объединить усилия», — сообщила Инна Бурба.

Федеральный проект «Женское движение Единой России» направлен на личностный рост женщин, которые занимаются социальными преобразованиями. В рамках проекта разработаны обучающие программы для женщин, чтобы они смогли повысить личную эффективность, расширить политические компетенции и развить новые навыки для самореализации.

Координатором партпроекта является депутат Госдумы России Наталия Полуянова, общественный совет возглавляет заместитель секретаря Генерального совета партии Дарья Лантратова.