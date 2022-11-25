По программе «Единой России» и Минпросвещения в 2022 году отремонтировано 1100 школ в 75 регионах

Итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС «Единой России» и Минпросвещения, который прошёл при участии депутатов, закреплённых за объектами, и представителей родительских штабов в регионах.
Также секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что в следующем году будет отремонтировано более 1,5 тысяч школ по всей стране. Соответствующее финансирование «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы.
Также по инициативе «Единой России» со следующего года сэкономленные бюджетные средства могут быть направлены на дополнительные капремонты школ. Поправки в Бюджетный кодекс, которые уже приняты, дают право Правительству по ходатайствам регионов перенаправлять такие средства.
«С 1 января такая возможность у Правительства появится. Но это право, а не обязанность. И за это право нужно будет еще побороться. Это большая совместная работа, которой мы будем заниматься», - сказал секретарь Генсовета.
Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, программа капремонта школ стала действительно народной.
«Программа капитальных ремонтов входит в народную программу «Единой России» и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира», - сказал министр.
Он подчеркнул, что Минпросвещения ощущает реальную поддержку «Единой России» в реализации проекта.