По программе «Единой России» и Минпросвещения в 2022 году отремонтировано 1100 школ в 75 регионах

Итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС «Единой России» и Минпросвещения, который прошёл при участии депутатов, закреплённых за объектами, и представителей родительских штабов в регионах.

«Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства – 15 млрд рублей – были отремонтированы еще 600 школ. Отдельно хотел бы отметить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в 5 зданиях школ не завершены капитальные ремонты. Прошу депутатов, определённых «Единой Россией» кураторами этих объектов, проконтролировать завершение ремонтных работ на этих объектах», - сказал министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание.

Также секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что в следующем году будет отремонтировано более 1,5 тысяч школ по всей стране. Соответствующее финансирование «Единая Россия» заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы.

Также по инициативе «Единой России» со следующего года сэкономленные бюджетные средства могут быть направлены на дополнительные капремонты школ. Поправки в Бюджетный кодекс, которые уже приняты, дают право Правительству по ходатайствам регионов перенаправлять такие средства.

«С 1 января такая возможность у Правительства появится. Но это право, а не обязанность. И за это право нужно будет еще побороться. Это большая совместная работа, которой мы будем заниматься», - сказал секретарь Генсовета. Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, программа капремонта школ стала действительно народной. «Программа капитальных ремонтов входит в народную программу «Единой России» и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира», - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минпросвещения ощущает реальную поддержку «Единой России» в реализации проекта.

«По программе капитального ремонта школ в Санкт-Петербурге ведутся работы в одном из старейших образовательных учреждений города - школе № 425 имени академика Петра Капицы. Ремонт начался в июне 2022 года. Строго по графику меняется кровля, реставрируется фасад, модернизируют инженерные системы, ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство. Омоложение объекта культурного наследия, которому уже больше 130 лет, мастера планируют завершить к первому сентября 2023 года. А депутаты «Единой России» вместе с общественниками и родителями внимательно следят за исполнением этого важного пункта Народной программы партии», — рассказала депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Наталия Астахова.