Более 3700 детских писем и открыток отправлено в 2022 году из Петербурга участникам СВО

В акциях «Единой России» «Zащитникам Отечества» и «Новогодняя почта» приняли участие воспитанники образовательных учреждений, воскресных школ и кружковцы.
С начала специальной военной операции общественные приемные «Единой России» по всей стране стали принимать почту для бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. С 9 марта стартовала акция «Zащитникам Отечества», а в преддверии Нового года и Рождества Христова, с 29 ноября, – акция «Новогодняя почта». В Петербурге в общественную приёмную партии на Конногвардейский бульвар, д.4 и на адрес электронный почты приёмной за этот период поступило более 3700 писем, открыток, детских рисунков и оригами. В том числе с новогодними и рождественскими поздравлениями – более ста.
Среди наиболее активных участников партийных акций – учащиеся школы № 463 имени Героя Советского Союза В.И.Минакова Выборгского района и школы № 644 Приморского района Санкт-Петербурга, воспитанники воскресной школы Благовещенского храма Василеостровского района, ребята из педагогического колледжа № 1 имени Н.А. Некрасова. Общественная приёмная «Единой России» также собрала новогоднюю почту от детей мобилизованных петербуржцев – они писали не только своим папам, но и тем, кто сейчас вместе с ними на боевых позициях, вдали от своих семей защищает Родину.
В преддверии Старого Нового года праздничная почта продолжает поступать бойцам, как добрые знаки добра и сердечного участия. Это поддержка и источник силы в непростых условиях военной службы.