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Питерец.ру » Общество » Более 3700 детских писем и открыток отправлено в 2022 году из Петербурга участникам СВО

Более 3700 детских писем и открыток отправлено в 2022 году из Петербурга участникам СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Более 3700 детских писем и открыток отправлено в 2022 году из Петербурга участникам СВО

В акциях «Единой России» «Zащитникам Отечества» и «Новогодняя почта» приняли участие воспитанники образовательных учреждений, воскресных школ и кружковцы.
С начала специальной военной операции общественные приемные «Единой России» по всей стране стали принимать почту для бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.  С 9 марта стартовала акция «Zащитникам Отечества», а в преддверии Нового года и Рождества Христова, с 29 ноября, – акция «Новогодняя почта». В Петербурге в общественную приёмную партии на Конногвардейский бульвар, д.4 и на адрес электронный почты приёмной за этот период поступило более 3700 писем, открыток, детских рисунков и оригами. В том числе с новогодними и рождественскими поздравлениями – более ста.

«В современном мире технологий, как мне кажется, настоящее письмо и самодельная открытка приобретают особенную ценность. В них столько тепла и души! Акция «Новогодняя почта» позволила петербуржцам поделиться своим вниманием и заботой с теми, кто встретил праздник далеко от дома, где каждая весточка – талисман и источник сил», – отметила руководитель общественной приёмной «Единой России» в Петербурге, депутат городского парламента Елена Киселёва.

Среди наиболее активных участников партийных акций – учащиеся школы № 463 имени Героя Советского Союза В.И.Минакова Выборгского района и школы № 644 Приморского района Санкт-Петербурга, воспитанники воскресной школы Благовещенского храма Василеостровского района, ребята из педагогического колледжа № 1 имени Н.А. Некрасова. Общественная приёмная «Единой России» также собрала новогоднюю почту от детей мобилизованных петербуржцев – они писали не только своим папам, но и тем, кто сейчас вместе с ними на боевых позициях, вдали от своих семей защищает Родину.

«Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания – обязательно сбудутся», – прокомментировала акцию «Новогодняя почта» замсекретаря Генсовета партии, руководитель общественных приемных «Единой России» Анна Кузнецова.

В преддверии Старого Нового года праздничная почта продолжает поступать бойцам, как добрые знаки добра и сердечного участия. Это поддержка и источник силы в непростых условиях военной службы.

Источник: Единая Россия
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