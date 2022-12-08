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Питерец.ру » Экономика » В порту Петербурга Россельхознадзор запретил ввоз апельсинов с натальской плодовой мухой

В порту Петербурга Россельхознадзор запретил ввоз апельсинов с натальской плодовой мухой

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PxHere
Это первое выявление данного карантинного объекта в порту Северной столицы

В Большом порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проведён карантинный фитосанитарный контроль партии апельсинов общим весом 24,6 тонн. Свежие цитрусовые фрукты поступили морским транспортом из ЮАР и следовали в адрес компании Санкт-Петербурга.

В ходе досмотра продукции должностным лицом ведомства были обнаружены живые и мертвые личинки, схожие по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Лабораторная экспертиза, проведённая Северо-Западным филиалом «ВНИИЗЖ», установила, что личинки принадлежат натальской плодовой мухе (Ceratitis rosa Karsch). Данное насекомое 15 июля 2022 года было включено в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, а Управлением Россельхознадзора ранее не фиксировались случаи его выявления.

Ввоз 24,6 тонн апельсинов на территорию Российской Федерации запрещён.

Источник: Россельхознадзор
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