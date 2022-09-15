Россельхознадзор предотвратил ввоз на территорию страны зараженной опасным карантинным организмом партии лимонов

В морском порту Санкт-Петербурга в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в партии свежих лимонов из ЮАР было обнаружено живое имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Более 25 тонн цитрусовых фруктов следовали в адрес получателя из Москвы.

Лабораторная экспертиза, проведённая специалистами ФГБУ «Ленинградская МВЛ», установила, что имаго принадлежат многоядной мухе-горбатке (Megaselia scalaris (Loew)).

Выпуск партии лимонов на территорию Российской Федерации запрещён. По решению собственника груз обеззаражен методом фумигации.

Для справки:

Многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew)) - опасный карантинный вредитель, который представляет серьезную угрозу не только фитосанитарной и продовольственной безопасности нашей страны, но и причинения вреда здоровью человека. Внешне вредное насекомое похоже на распространенную в России плодовую мушку-дрозофилу, отличаясь от нее горбиком на спине и черными глазами.