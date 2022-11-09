В Петербурге запретили ввоз 27 тонн небезопасного риса

В Большом порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был запрещён ввоз 27 тонн индийского риса. Груз поступил морским транспортом и направлялся в адрес оптовой компании Северной столицы.

В ходе проведения контроля качества и безопасности импортируемой пищевой продукции должностным лицом ведомства было установлено, что протокол испытаний к декларации о соответствии был выдан лабораторией, фактическая деятельность которой не была подтверждена. Тем самым был установлен факт недостоверного декларирования требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Ввоз 27 тонн небезопасного риса из Индии на территорию Российской Федерации запрещён.