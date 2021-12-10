В Петербург не пропустили почти 25 тонн апельсинов

В морском порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проведён карантинный фитосанитарный контроль почти 25 тонн апельсинов. Свежие фрукты поступили из Марокко в адрес фирмы Санкт-Петербурга, которая занимается оптовой торговлей.

В ходе проведения осмотра подкарантинной продукции должностным лицом ведомства было установлено, что информация о наименовании и адресе экспортёра, указанная на маркировочных этикетках, не соответствовала данным фитосанитарного сертификата.

Выпуск 24,9 тонн свежих апельсинов на территорию Российской Федерации запрещён.