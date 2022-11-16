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Питерец.ру » Экономика » В Петербург не пропустили 25,4 тонн апельсинов с личинками опасного насекомого

В Петербург не пропустили 25,4 тонн апельсинов с личинками опасного насекомого

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PxHere
Управление Россельхознадзора запретило ввоз 25,4 тонн апельсинов с личинками опасного насекомого

В морском порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запрещён ввоз 25,4 тонн апельсинов. Цитрусовые фрукты следовали из ЮАР в адрес юридического лица, зарегистрированного в Санкт-Петербурге. 

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля должностным лицом ведомства в плодах апельсинов обнаружены живые личинки, которые были схожи по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Карантинная экспертиза, проведённая в ФГБУ «Ленинградская МВЛ», идентифицировала личинки как средиземноморскую плодовую муху.

Ввоз 25,4 тонн заражённых апельсинов на территорию Российской Федерации запрещён. По заявлению собственника подкарантинная продукция подлежит обеззараживанию.

Источник: Россельхознадзор
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