В Петербург не допустили ввоз 25 тонн мандаринов с насекомыми

В морском порту Санкт-Петербурга должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в партиях мандаринов были выявлены живые личинки насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. 25 тонн цитрусовых фруктов следовали из ЮАР в адреса получателей Санкт-Петербурга.

Карантинные экспертизы, проведённые в ФГБУ «Ленинградская МВЛ», установили, что личинки принадлежат средиземноморской плодовой мухе. Данное насекомое, распространённое на территории многих стран Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании, является опасным карантинным объектом для стран-членов ЕАЭС.

По заявлению собственников продукции 25 тонн свежих мандаринов прошли процедуру карантинного фитосанитарного обеззараживания.