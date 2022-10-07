Россельхознадзор запретил ввоз 21 тонны мандаринов

В морском порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 20,8 тонн мандаринов были обнаружены живые личинки. Партия цитрусовых фруктов поступила в порт из ЮАР и предназначалась для оптовой петербургской фирмы.

Личинки, схожие по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом, были доставлены в ФГБУ «Ленинградская МВЛ» для дальнейших лабораторных исследований. Карантинная экспертиза установила, что они принадлежат средиземноморской плодовой мухе Ceratitis capitata (Wied.). Данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического Должное лицо Управления приняло решение о запрете выпуска 20,8 тонн свежих мандаринов на территорию Российской Федерации. По решению собственника подкарантинная продукция подлежит обеззараживанию.