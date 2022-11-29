Вкладывать в «токсичные» валюты не стоит

«Питерец.ру» отмечает, что некоторые эксперты рекомендуют не вкладывать деньги в недружественные валюты. Инвестировать в доллар и евро крайне рискованно. Об этом заявила финансист Мери Валишвили.

По ее словам, с этими валютами могут возникнуть сложности. Поэтому таких вложений стоит избегать. Для инвестиций лучше использовать вариант с облигациями и ценными бумагами компаний, которые пользуются стабильным спросом. Еще можно вкладывать в активы дружественных государств.

Что касается «токсичных» валют (доллара и евро), то они не обвалятся. Однако при вложении в них могут возникнуть дополнительные проблемы. Примечательно, что среди инвесторов растет интерес к рублю и юаню. Это способствует укреплению российской и китайской валюты.