Доллар опустится до 35 рублей?

Эксперт Николай Солабуто прокомментировал ситуацию с падением доллара и евро. По словам специалиста, причиной данного факта стал низкий спрос на эти валюты при больших объемах предложения. Это произошло в результате замедления импорта и снижения количества международных поездок.

Солабуто уверен, что в ближайшее время введенные ограничения на валюту сохранятся. В результате доллар может упасть до 55 руб. Если же последует снижение ниже этой отметки, то станет возможным и курс в 35 руб. за доллар. Так что удивительные вещи могут стать реальностью.

По словам Солабуто, в сложившейся ситуации наши власти не будут делать послаблений на валютном рынке. В ближайшее время действующие ограничения на снятие и покупку валюты останутся.

«Питерец.ру» напоминает, что до 9 сентября нельзя снимать с валютных счетов наличные более 10 тыс. долларов. Что касается покупки валюты в банках, то люди могут приобрести только поступившую после 9 апреля. Ну а для экспортеров действует правило о необходимости конвертировать 80% выручки в рубли.