Нужно ли вкладывать деньги?

«Питерец.ру» отмечает, что в стране продолжается экономический кризис. Цены растут, деньги обесцениваются, а доходы не всегда поспевают за расходами. У обычных жителей Петербурга возникает вопрос: «Как лучше сохранить свои сбережения?»

Эксперт Игорь Николаев советует не суетиться по поводу сохранения накоплений. Если у вас имеется 200-300 тыс. рублей, то чрезмерно заботиться о вложениях не стоит. Некоторые люди хотят вкладывать в валюту. Но в данном случае вы много потратите на комиссию и платежные операции. Так что выгода от такого вложения будет сомнительной.

Евгений Гонтмахер считает, что говорить о вложении в валюту есть смысл, когда вы располагаете большой суммой. Например, если у вас есть миллион, то такой способ сохранения денег будет оправдан. Причем сделать это лучше до Нового года, поскольку в следующем году ожидается очередное снижение курса рубля. Однако не стоит вкладывать всю сумму в валюту. Лучше часть этих средств держать в рублях.

В общем, существуют различные стратегии вложений. Как говорится, было бы что хранить.