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Питерец.ру » Экономика » Лучше уж это делать в рублях

Лучше уж это делать в рублях

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
9111.ru
Россияне предпочитают хранить сбережения в отечественной валюте

"Питерец.ру" отмечает, что доллар и евро постепенно утрачивают доверие. Количество российских граждан, предпочитающих хранить свои сбережения в этих валютах, заметно сократилось.

В пользу американской валюты высказываются треть опрошенных, ну а евро выбирают около четверти людей. При этом примерно 47% респондентов считают, что для этой цели больше подойдет наш рубль. Так что уровень доверия к рублю возвращается к показателям 2014-2015 года. Что касается евро, то столь низкого уровня доверия к валюте ЕС не было уже 15 лет.

Примерно такая же тенденция относительно сбережений наблюдается и в Петербурге. Жители Северной столицы тоже предпочитают хранить деньги в национальной валюте. Отказа от доллара и евро здесь не наблюдается. Но желающих в них вкладывать стало меньше.

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