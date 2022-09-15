Лучше уж это делать в рублях

"Питерец.ру" отмечает, что доллар и евро постепенно утрачивают доверие. Количество российских граждан, предпочитающих хранить свои сбережения в этих валютах, заметно сократилось.

В пользу американской валюты высказываются треть опрошенных, ну а евро выбирают около четверти людей. При этом примерно 47% респондентов считают, что для этой цели больше подойдет наш рубль. Так что уровень доверия к рублю возвращается к показателям 2014-2015 года. Что касается евро, то столь низкого уровня доверия к валюте ЕС не было уже 15 лет.

Примерно такая же тенденция относительно сбережений наблюдается и в Петербурге. Жители Северной столицы тоже предпочитают хранить деньги в национальной валюте. Отказа от доллара и евро здесь не наблюдается. Но желающих в них вкладывать стало меньше.