Что будет с валютой?

«Питерец.ру» отмечает, что российская валюта продолжает терять свои позиции. Курс доллара установился на отметке 80 рублей. Курс евро составляет более 93 рублей. При этом Дмитрий Песков подчеркивает, что в России сохраняется финансовая стабильность.

Однако, по мнению экспертов, эта стабильность касается параметров экономики. Вопрос в том, как падение рубля скажется на благосостоянии граждан, а также на уровне инфляции. Если нефть продолжить падать в цене, то доллар может подняться до отметки 83-84 рубля, евро – до 96-98 рублей.

Некоторые эксперты считают, что падение рубля не является поводом для какой-то паники. В определенной степени с такой позицией можно согласиться. Достаточно вспомнить предшествующие падения курса российской валюты. После них наша экономика выстояла.