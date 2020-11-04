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Питерец.ру » Экономика » Что будет с валютой?

Что будет с валютой?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Как будут вести себя доллар и евро по отношению к рублю?

«Питерец.ру» отмечает, что российская валюта продолжает терять свои позиции. Курс доллара установился на отметке 80 рублей. Курс евро составляет более 93 рублей. При этом Дмитрий Песков подчеркивает, что в России сохраняется финансовая стабильность.

Однако, по мнению экспертов, эта стабильность касается параметров экономики. Вопрос в том, как падение рубля скажется на благосостоянии граждан, а также на уровне инфляции. Если нефть продолжить падать в цене, то доллар может подняться до отметки 83-84 рубля, евро – до 96-98 рублей.

Некоторые эксперты считают, что падение рубля не является поводом для какой-то паники. В определенной степени с такой позицией можно согласиться. Достаточно вспомнить предшествующие падения курса российской валюты. После них наша экономика выстояла.

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