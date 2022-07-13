Появится альтернативная валюта?

Дмитрий Медведев высказался о перспективах создания новой валюты. Дмитрий Анатольевич не видит смысла в использовании «протухающего» евро. По словам политика, чтобы защититься от единой европейской валюты, нужно использовать новые способы расчетов. Среди них – переход на национальные валюты при сделках с партнерами. Это рубль, юань, индийская рупия и другие.

Еще Медведев отметил, что в будущем страны БРИКС могут создать свою резервную валюту. По его мнению, доллара, евро и английского фунта явно недостаточно для мира. Но сейчас нужно заниматься вопросами адаптации экономики к изменившимся реалиям. Так что предстоит много работы.

«Питерец.ру» считает, что перспектива появления новой валюты – вопрос, который России и ее союзникам стоит всерьез обдумать. Успешная реализация данной идеи нанесет серьезный удар по доллару и евро. Но главным здесь становится соблюдение наших национальных интересов.