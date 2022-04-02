Куда лучше вкладывать?

В течение месяца ситуация кардинально изменилась. Доллар и евро упали в цене, а на бирже продолжилась торговля акциями. В связи с этим эксперты дают рекомендации, куда сейчас лучше вложить деньги.

Михаил Коган считает, что перспективными могут оказаться инвестиции в индекс Московской биржи. В текущем году он способен вырасти на 50% от нынешних значений. Михаил Богданов уверен, что стоит вложить в драгоценные металлы. Это можно делать вместо покупки валюты. Эксперт также отметил, что при приобретении монет и слитков золота и серебра на срок от 3 лет вы будете освобождены от НДФЛ.

«Питерец.ру» считает, что это полезные рекомендации. Однако их не следует воспринимать как панацею. Например, никто не знает, как поведет себя индекс Мосбиржи. Неизвестно, как будут разворачиваться дальнейшие торги на СПб бирже. Трудно сказать, продолжит ли укрепляться рубль. Есть множество моментов, знать о которых мы не можем.