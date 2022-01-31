В Ленобласти Россельхознадзор запретил ввоз центнера заражённой муки

В Выборгском районе Ленинградской области на российско-финляндском участке Государственной границы РФ в МАПП Торфяновка должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был запрещён ввоз 100 килограммов пшеничной муки. Продукция переработки зерна импортировалась из Финляндии в адрес общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Санкт-Петербурге.

В ходе проведения контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки государственным инспектором Управления Россельхознадзора от партии муки были отобраны пробы для проведения лабораторных испытаний на показатели качества и безопасности пищевой продукции. Исследования, проведённые специалистами ФГБУ «Центр оценки качества и безопасности зерна», установили, что пшеничная мука заражена возбудителями картофельной болезни хлеба.

Таким образом, выявлено недостоверное декларирование соответствия продукции требованиям ТР ТС «О безопасности пищевой продукции», что влечет за собой прекращение действия данной декларации о соответствии.

Ввоз 100 килограммов муки на территорию Российской Федерации запрещён.