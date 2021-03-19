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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор выявил нарушения при досмотре 17,6 тонн креветочной муки из Эквадора

Россельхознадзор выявил нарушения при досмотре 17,6 тонн креветочной муки из Эквадора

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
Ряд нарушений выявили сотрудники Управления Россельхознадзора при досмотре 17,6 тонн креветочной муки из Эквадора

В Большом порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям были выявлены нарушения ветеринарного законодательства при контроле 17,6 тонн креветочной муки. Продукция, являющаяся кормом для рыб и креветок, следовала из Эквадора в адрес предприятия Алтайского края, которое занимается реализацией водных биологических ресурсов.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностным лицом Управления было установлено, что в ветеринарном сертификате не указана страна транзита, цель использования креветочной муки, а номер пломбы контейнера, указанный в документе, не совпадал с фактическим. Кроме того, в договоре на доставку груза и документе, подтверждающем приём груза на борт судна, не был указан номер ветсертификата. Также на маркировочных этикетках отсутствовала информация об условиях хранения и перевозки.

В связи с выявленными нарушениями Управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке движения груза.

Источник: Россельхознадзор
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