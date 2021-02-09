Россельхознадзором приостановлен ввоз крупная партия аргентинских креветок

Специалистами территориального Управления Россельхознадзора в морском порту Санкт-Петербурга 7 февраля приостановлен ввоз крупной партии свежемороженых креветок. Более 24 тонн морепродуктов прибыло теплоходом из Аргентины с трёх предприятий Буэнос-Айреса.

При проведении физического контроля инспекторы Управления обнаружили, что на маркировочных этикетках коробок с очищенными креветками отсутствует информация на русском языке.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства ввоз указанного груза приостановлен. Должностными лицами Управления отобраны пробы на показатели качества и безопасности продукции и составлены протоколы об административном правонарушении.