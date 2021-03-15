Россельхознадзор предотвратил ввоз 78 тонн небезопасного индийского риса

В морском порту Санкт-Петербурга должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был проведён отбор проб от партии риса, общим весом 78 тонн, для проведения экспертизы на соответствие обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Подкарантинная продукция, прибывшая морским транспортом из Индии, следовала в адрес петербургской компании, занимающейся оптовой торговлей крупами.

Лабораторная экспертиза, проведенная специалистами ФГБУ «Ленинградская МВЛ», выявила загрязнённость продукции вредителями хлебных запасов.

Таким образом, вся продукция оказалась не соответствующей Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Действие декларации о соответствии на серийный выпуск риса шлифованного было прекращено по предписанию Управления. Виновные лица были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ.

Дальнейшее движение опасного груза было запрещено, вся партия возвращена в Индию.