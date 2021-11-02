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Питерец.ру » Экономика » В Петербург не пропустили 23,6 тонн мандаринов без маркировки

В Петербург не пропустили 23,6 тонн мандаринов без маркировки

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В Петербурге Россельхознадзор запретил ввоз 23,6 тонн мандаринов без маркировки

В порту Санкт-Петербурга должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был запрещён ввоз 23,6 тонн мандаринов. Партия фруктов прибыла из ЮАР и следовала в адрес розничной торговой сети, зарегистрированной в Москве.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля государственный инспектор Управления Россельхознадзора выявил нарушение Единых карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС, а именно в маркировке на упаковках с мандаринами отсутствовала информация о наименовании подкарантинной продукции и стране-экспортере.

Выпуск груза на территорию Российской Федерации запрещён.

Источник: Россельхознадзор
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