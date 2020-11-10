Россельхознадзор предотвратил ввоз небезопасного арахиса

В Большом порту Санкт-Петербурга должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении карантинного фитосанитарного досмотра 76 тонн арахиса были выявлены живые личинки насекомых. Партия арахиса прибыла в четырёх контейнерах морским транспортом из Индии и следовала в адрес московского предприятия, занимающегося торговлей фруктами и овощами.

Лабораторная экспертиза, проведённая в ФГБУ «Ленинградская МВЛ», установила заражённость арахиса вредителем хлебных запасов - личинками Чернотелки (Tenebrionidae).

Согласно требованиям законодательства в присутствии владельца груза государственным инспектором Управления был проведен комиссионный отбор проб на соответствие требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». В результате чего была подтверждена зараженность вредителями продукции, находящейся в трёх контейнерах.

Таким образом, арахис общим весом 57 тонн оказался не соответствующим требованиям технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна». Согласно требованиям законодательства Российской Федерации крупная партия арахиса по заявлению собственника продукции отправлена на фумигацию для уничтожения вредителей.