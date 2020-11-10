ента новостей

16:05
В Петербурге аферистка заменила сбережения пенсионерки на билеты «банка приколов»
15:57
Россельхознадзор предотвратил ввоз небезопасного арахиса
15:55
Драматические чтения романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту»
15:53
«Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский
11:48
Губернатор Ленобласти поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел
11:43
Спортсмены из Петербурга стали победителями и призерами первенства Европы по бадминтону
11:38
Фестиваль пространственных и временных искусств «Ротонда»
11:34
Объявлен список финалистов Всероссийской премии «Культура онлайн»
11:26
В Ленобласти задержаны наркосбытчики
11:18
В Шушарах избили и изнасиловали пожилую женщину
09:43
Попытка избежать локдауна
08:09
Невозможно вызвать врача!
12:14
В Ленобласти в палатке обнаружили мертвого туриста
12:03
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам все свои сбережения
11:58
В финале игры Лига ставок — Кубок России по регби-7 петербургская команда завоевала серебро
11:49
В Петербурге задержали мужчину ограбившего торговый павильон
08:10
Дзюба покаялся
07:15
От перестановки президентов…
00:11
Артём Дзюба забил победный гол «Краснодару»
15:12
Более 350 самолетов и вертолетов Ленинградского объединения ВВС и ПВО перевели на зимний период эксплуатации
15:08
Архивные материалы о писателях блокадного Ленинграда представлены на новой выставке в парке «Патриот» ЗВ
15:07
Михаил Романов помог жителям поселка Понтонный прекратить выбросы сажи и пепла фанерного комбината
20:03
Гидросамолёт, «Студибеккер» и ретро-техника освоения Арктики представлена на новой выставке в парке «Патриот» ЗВО
19:57
Расчёты С-400 «Триумф» ЗВО прикрыли стратегические объекты Санкт-Петербурга и запада России
19:54
Съемки телевизионного шоу "Герои нашего времени"
19:50
Премьера в ТЮЗе: "Сказки Пушкина. Сказка о царе Салтане"
17:58
Юнармейцы Петербурга поздравили фронтовиков онлайн-парадом
08:58
Вузы перейдут на дистанционку?
08:24
Огурцы и коронавирус
20:59
«Линия Маннергейма»: экскурсия по местам боевой славы
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор предотвратил ввоз небезопасного арахиса

Россельхознадзор предотвратил ввоз небезопасного арахиса

0
14
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
В Морском порту Санкт-Петербурга Россельхознадзором предотвращен ввоз небезопасного арахиса

В Большом порту Санкт-Петербурга должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении карантинного фитосанитарного досмотра 76 тонн арахиса были выявлены живые личинки насекомых. Партия арахиса прибыла в четырёх контейнерах морским транспортом из Индии и следовала в адрес московского предприятия, занимающегося торговлей фруктами и овощами.

Лабораторная экспертиза, проведённая в ФГБУ «Ленинградская МВЛ», установила заражённость арахиса вредителем хлебных запасов - личинками Чернотелки (Tenebrionidae).

Согласно требованиям законодательства в присутствии владельца груза государственным инспектором Управления был проведен комиссионный отбор проб на соответствие требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». В результате чего была подтверждена зараженность вредителями продукции, находящейся в трёх контейнерах.

Таким образом, арахис общим весом 57 тонн оказался не соответствующим требованиям технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна». Согласно требованиям законодательства Российской Федерации крупная партия арахиса по заявлению собственника продукции отправлена на фумигацию для уничтожения вредителей.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-08-2020, 19:30
В Петербург не пропустили 24,5 тонны арахиса из Нигерии
28-10-2020, 15:55
Россельхознадзор предотвратил ввоз в страну почти 61 тонны некачественной и опасной рисовой крупы из Индии
21-08-2019, 12:08
В Петербурге предотвращен ввоз опасной рисовой крупы
4-06-2020, 16:53
Россельхознадзор проверил почти 55 тыс. тонн орехов и арахиса
21-02-2020, 19:44
В Петербург не пустили зараженные томаты
27-01-2020, 14:34
В Петербург не пустили виноград

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
314
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
716
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
749
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
923
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх