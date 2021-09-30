Россельхознадзор запретил ввоз в Петербург потенциально небезопасных креветок

В сентябре в Большом порту Санкт-Петербурга должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был запрещён ввоз 40 тонн свежемороженых креветок.

Морепродукты прибыли из индийского штата Махараштра и следовали в адрес крупной оптовой компании, зарегистрированной в Москве и имеющей филиалы в пяти городах страны, в том числе в Санкт-Петербурге.

Государственными инспекторами Управления в ходе физического контроля были выявлены признаки дефростации морепродуктов и запах, не характерный для данного вида продукции.

Ввоз 40 тонн креветок на территорию Российской Федерации запрещён, оформлен акт о возврате груза