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Питерец.ру » Экономика » На медпомощь выделили больше

На медпомощь выделили больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
Петербург получит дополнительные средства на медпомощь

Болеть нынче дорого – на лечение пациентов уходят большие деньги. Особенно это касается тяжелых заболеваний – например, коронавируса. Поэтому на оказание медпомощи населению требуются огромные средства.

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица дополнительно получит 2 млрд руб. из федерального бюджета. Средства поступят благодаря допсоглашению с Минздравом РФ, которое заключил губернатор Беглов.

Допфинансирование позволит увеличить объемы оказываемой медпомощи. Средства будут распределяться между медучреждениями Петербурга, работающими с больными ковидом.

При этом власти и медработники напоминают о необходимости прохождения вакцинации. Прививка является единственным средством обезопасить себя и окружающих. Вакцина помогает сформировать иммунитет, что становится защитным механизмом от вируса.

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