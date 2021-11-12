На медпомощь выделили больше

Болеть нынче дорого – на лечение пациентов уходят большие деньги. Особенно это касается тяжелых заболеваний – например, коронавируса. Поэтому на оказание медпомощи населению требуются огромные средства.

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица дополнительно получит 2 млрд руб. из федерального бюджета. Средства поступят благодаря допсоглашению с Минздравом РФ, которое заключил губернатор Беглов.

Допфинансирование позволит увеличить объемы оказываемой медпомощи. Средства будут распределяться между медучреждениями Петербурга, работающими с больными ковидом.

При этом власти и медработники напоминают о необходимости прохождения вакцинации. Прививка является единственным средством обезопасить себя и окружающих. Вакцина помогает сформировать иммунитет, что становится защитным механизмом от вируса.