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Питерец.ру » Общество » Каким окажется дефицит бюджета?

Каким окажется дефицит бюджета?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
fedpress.ru
Дефицит бюджета Петербурга окажется большим, чем планировалось изначально

«Питерец.ру» сообщает, что бюджет Северной столицы в этом году будет пересмотрен. Это обусловлено ситуацией, связанной с пандемией коронавируса. Власти Петербурга будут вынуждены потратить дополнительные средства на борьбу с инфекцией.

Эксперты считают, что в итоге дефицит бюджета Петербурга за 2020 год может превысить отметку в 100 млрд. руб. Ранее принятый проект бюджета предусматривал дефицит на уровне 53 млрд. руб. Понятно, что властям придется отойти от этих показателей, поскольку ситуация вынуждает действовать иначе.

Коронавирус нанесет огромный ущерб мировой экономике. Все страны ощутят последствия пандемии. На борьбу с коронавирусом и его последствиями брошены серьезные силы.

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