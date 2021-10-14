Михаил Романов рассказал, какие средства потратит Санкт-Петербург в 2022 году на антиковидные мероприятия

На развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге в 2022 году будет направлено 135 млрд рублей или 14,7% от всего бюджета города. Об этом рассказал Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Он стал участником состоявшегося в формате видеоконференции заседания Правительства Санкт-Петербурга, посвященного проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Парламентарий отметил, что указанная сумма включает все необходимые расходы на антиковидные мероприятия, которые неизбежно потребуются в случае появления новых волн коронавируса. Михаил Романов сказал, что из сообщений профильных чиновников следует: заложенных в бюджете города средств хватит и на противостояние новым волнам COVID-19, и на восстановление постковидных пациентов, и на профилактику инфекционных заболеваний, и на расходы в связи с лечением горожан от болезней иного характера, и на диспансеризацию горожан, в том числе и углубленную. При этом депутат выразил надежду, что коронавирус отступит, и заложенные средства пойдут на плановое развитие городского здравоохранения, а не на экстренную помощь.

Михаил Романов сообщил, что в сотрудничестве с Правительством Санкт-Петербурга депутаты Госдумы от Северной столицы подготовят предложения города для включения в проект федерального бюджета. Это даст возможность подтолкнуть все начатые процессы и серьезно ускорить реализацию важных для горожан проектов.