ента новостей

11:21
Пандемия приводит к депрессии
10:41
Михаил Романов рассказал, какие средства потратит Санкт-Петербург в 2022 году на антиковидные мероприятия
10:41
Что со снегоуборочной техникой?
09:34
Голосовать будут по-другому
00:12
СКА закрыл Шипачёва и победил московское «Динамо» на фоне фиаско ЦСКА
19:24
В Ленобласти на мосту через реку Оять полностью перекроют движение
16:49
На подъездах к Выборгу введут реверсивное движение
13:44
В Петербурге ликвидирован подпольный алкогольный цех
13:32
Свергнутый президент Мьянмы заявил, что армия пыталась заставить его уйти в отставку за несколько часов до переворота
13:27
Афганские художники уничтожают свои работы, опасаясь возмездия талибов
10:44
Без Милонова скучно
10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
10:10
В Петербурге полицейские ликвидировали сеть интернет-торговцев наркотиками
09:59
100 литров крови в помощь Петербургу
09:21
Вводят обязательную вакцинацию?
08:43
А зачем нам наличные?!
23:22
Скульптура «Городовой» в Санкт-Петербурге меняет дислокацию
23:20
В Ленобласти на трассе А-120 введут реверсивное движение
17:12
Праздничное мероприятие «Фестиваль культуры народов Китая»
17:09
Санкт-Петербургский военный институт Росгвардии отмечает 77-ю годовщину формирования
17:06
Вышла первая серия финального пула третьего сезона реалити «Пережить, чтобы помнить»
17:05
Первый Всероссийский педагогический диктант
11:15
В Петербурге школьница погибла при падении с 25-го этажа
11:10
Китай заявил, что провел учения по высадке на берег в провинции напротив Тайваня
11:06
Новый Супермен предстает бисексуалом в грядущем комиксе
10:47
Откуда в Петербурге кабаны?
10:13
Медведев раскритиковал Украину
09:27
Продления каникул не будет
23:59
Карпину снова везёт? Россия победила в Мариборе, а Хорватия потеряла 2 очка
23:25
После неудачи в стартовом туре «Ленинградка» смогла победить в Челябинске
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Михаил Романов рассказал, какие средства потратит Санкт-Петербург в 2022 году на антиковидные мероприятия

Михаил Романов рассказал, какие средства потратит Санкт-Петербург в 2022 году на антиковидные мероприятия

0
3
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Михаил Романов рассказал, какие средства потратит Санкт-Петербург в 2022 году на антиковидные мероприятия

На развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге в 2022 году будет направлено 135 млрд рублей или 14,7% от всего бюджета города. Об этом рассказал Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Он стал участником состоявшегося в формате видеоконференции заседания Правительства Санкт-Петербурга, посвященного проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

Парламентарий отметил, что указанная сумма включает все необходимые расходы на антиковидные мероприятия, которые неизбежно потребуются в случае появления новых волн коронавируса. Михаил Романов сказал, что из сообщений профильных чиновников следует: заложенных в бюджете города средств хватит и на противостояние новым волнам COVID-19, и на восстановление постковидных пациентов, и на профилактику инфекционных заболеваний, и на расходы в связи с лечением горожан от болезней иного характера, и на диспансеризацию горожан, в том числе и углубленную. При этом депутат выразил надежду, что коронавирус отступит, и заложенные средства пойдут на плановое развитие городского здравоохранения, а не на экстренную помощь.

Михаил Романов сообщил, что в сотрудничестве с Правительством Санкт-Петербурга депутаты Госдумы от Северной столицы подготовят предложения города для включения в проект федерального бюджета. Это даст возможность подтолкнуть все начатые процессы и серьезно ускорить реализацию важных для горожан проектов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

18-08-2021, 14:47
Губернатор Санкт-Петербурга высоко оценил работу Михаила Романова на посту депутата Государственной Думы
31-05-2020, 13:58
Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов
12-11-2020, 16:50
Михаил Романов провел личный прием граждан по вопросам ЖКХ
14-01-2021, 12:28
Михаил Романов поздравил жителей Санкт-Петербурга с наступившим Новым Годом
4-05-2021, 18:25
Пожарных Санкт-Петербурга с наступившим профессиональным праздником поздравил Михаил Романов
7-10-2020, 11:10
Михаил Романов поблагодарил сотрудников ОМОНа за самоотверженную службу

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
104
Вчера, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
145
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
232
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
241
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх