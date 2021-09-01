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Питерец.ру » Экономика » Деньги для педагогов

Деньги для педагогов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербург получит поддержку для дополнительных выплат педагогов

Повышение зарплаты учителям – вопрос, который периодически поднимается властями. Иногда все происходит на уровне банальной демагогии. Но в некоторых случаях от слов переходят к реальным действиям.

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица получит 72 млн рублей для ежемесячных выплат педагогам. Деньги будут поступать из федерального бюджета. Соответствующее соглашение заключили Министерство просвещения и городское правительство.

Благодаря этой поддержке, педагоги Петербурга смогут дополнительно получать 5 тыс. рублей. Эта надбавка за классное руководство, которая пойдет помимо уже действующей оплаты. Эти деньги смогут получать около 2,7 тыс. учителей. Средства будут выделяться из резервного фонда российского правительства.

Это хорошая новость для учителей и города. О введении такой надбавки говорили еще давно. Так что сам факт дополнительных выплат не стал неожиданностью. При этом хорошо, что средства будут выделяться именно из федерального бюджета. Без такой помощи решать данную задачу было бы весьма проблематично.

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