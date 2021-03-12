Выделят деньги на здравоохранение

«Питерец.ру» сообщает, что Петербургу будет оказана финансовая помощь в реализации двух программ в сфере здравоохранения. Необходимые для этого средства поступят из федерального бюджета.

Это модернизация поликлиник и амбулатория, а также борьба с некоторыми особо опасными заболеваниями. Реализация первой программы позволит оказать медпомощь петербуржцам недалеко от их дома или работы. Другая программа направлена на профилактику и тестирование ВИЧ, туберкулеза и гепатита В и С. Об этом Белов сообщил на своей страничке «ВКонтакте».

Деньги, выделенные из центра, позволят провести необходимую работу в данном направлении. Развитие обоих перечисленных направлений является крайне важным шагом для Петербурга.