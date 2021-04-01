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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор проконтролировал ввоз 400 тонн южноамериканского арахиса

Россельхознадзор проконтролировал ввоз 400 тонн южноамериканского арахиса

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
В порту Санкт-Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 400 тонн южноамериканского арахиса

В морском порту Санкт-Петербурга должностные лица Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 400 тонн арахиса, поступившего четырьмя партиями из Аргентины и Бразилии.

По 25 тонн лущёного и бланшированного арахиса было поставлено компаниями из расположенного в центральной части Аргентины города Кордова и направлялось в адреса занимающихся оптовой торговлей пищевыми товарами фирм из Москвы и Московской области. Поставщиками 100 тонн лущёного и 250 – бланшированного арахиса выступили предприятия из находящегося на юго-востоке Бразилии города Сан-Паулу, получателем – предприятие из Ленинградской области, осуществляющее оптовую торговлю консервированными овощами, фруктами и орехами.

В ходе фитосанитарного контроля нарушений не выявлено, грузы выпущены на территорию Российской Федерации.

С начала 2021 г. контроль сотрудников Управления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошло более 26,5 тыс. тонн арахиса. Наибольшее количество продукции поступило из Бразилии (почти 14 тыс. тонн), Аргентины (более 7 тыс. тонн), Индии (около 4 тыс. тонн) и Никарагуа (более 1,5 тыс. тонн).

Источник: Россельхознадзор
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