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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор проверил почти 55 тыс. тонн орехов и арахиса

Россельхознадзор проверил почти 55 тыс. тонн орехов и арахиса

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
За пять месяцев Россельхознадзор провел карантинный фитосанитарный контроль почти 55 тыс. тонн орехов и арахиса

За первые пять месяцев 2020 года в Санкт-Петербург и Ленинградскую область было ввезено около 2 тысяч тонн орехов в том числе: почти 865 тонн кешью, более 600 тонн грецких орехов, 378 тонн миндаля, 45,5 тонн ореха пекан, около 33,5 тонн бразильских орехов, 23 тонны фундука, 18 тонн фисташек и более 11,5 тонн орехов макадамии. Орехи поступили на подконтрольную Управлению Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям территорию из 16 стран мира, крупнейшими поставщиками выступили, в частности, Вьетнам, Китай, Турция, Чили.

Также должностными лицами Управления Россельхознадзора проконтролировано 53 тысячи тонн арахиса. «Земляной орех» был импортирован из 9 стран, основной объем поступил из Бразилии, Аргентины, Индии. Продукция, успешно прошедшая карантинный фитосанитарный контроль, была разрешена к ввозу на территорию Российской Федерации.

Источник: Россельхознадзор
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