Через петербургский порт прошло более 38,5 тонн израильского сельдерея

В морском порту Санкт-Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль более 38,5 тонн свежего стеблевого сельдерея, отправленного компанией из Тель-Авива, столицы Израиля, в адрес занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами фирмы из Нижегородской области.

В ходе фитосанитарного контроля нарушений не выявлено, выпуск груза на территорию Российской Федерации разрешён.

С начала 2021 года через порт Санкт-Петербурга в Россию было ввезено более 212,5 тонн свежего стеблевого и около 20,5 тонн свежего листового сельдерея. Вся продукция поступила из Израиля.