В порту Петербурга проверили 66 тонн манго из Бразилии

В морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль трех партий свежих манго в количестве 66 тонн, прибывших на территорию Российской Федерации из Бразилии.

Экзотические фрукты прибыли морским теплоходом из бразильских городов Белен-ди-Сан-Франсиску и Каза-Нова на востоке и Порту-Алегри – на юге этой страны в адреса организаций, расположенных в Санкт-Петербурге и Москве.

По результатам карантинного фитосанитарного контроля продукция была разрешена к ввозу на территорию Российской Федерации в адреса грузополучателей.