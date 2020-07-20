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Питерец.ру » Экономика » В порту Петербурга проверили 66 тонн манго из Бразилии

В порту Петербурга проверили 66 тонн манго из Бразилии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
В порту Санкт-Петербурга должностными лицами Управления Россельхознадзора осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 66 тонн манго из Бразилии

В морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль трех партий свежих манго в количестве 66 тонн, прибывших на территорию Российской Федерации из Бразилии.

Экзотические фрукты прибыли морским теплоходом из бразильских городов Белен-ди-Сан-Франсиску и Каза-Нова на востоке и Порту-Алегри – на юге этой страны в адреса организаций, расположенных в Санкт-Петербурге и Москве.

По результатам карантинного фитосанитарного контроля продукция была разрешена к ввозу на территорию Российской Федерации в адреса грузополучателей.

Источник: Россельхознадзор
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