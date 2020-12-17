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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге контроль Россельхознадзора прошло почти 120 тонн ананасов

В Петербурге контроль Россельхознадзора прошло почти 120 тонн ананасов

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48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
В Санкт-Петербурге контроль Управления Россельхознадзора прошло почти 120 тонн ананасов

В порту Санкт-Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 4 партий свежих ананасов общим весом около 120 тонн. Организация-экспортёр из города Ла Ареноса, расположенного на западе Панамы, отправила подкарантинную продукцию в адрес предприятий из Москвы и Свердловской области, занимающихся оптовой и розничной торговлей пищевыми продуктами.

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено, выпуск всех указанных партий на территорию Российской Федерации разрешён.

Источник: Россельхознадзор
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