В Петербурге контроль Россельхознадзора прошло почти 120 тонн ананасов

В порту Санкт-Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 4 партий свежих ананасов общим весом около 120 тонн. Организация-экспортёр из города Ла Ареноса, расположенного на западе Панамы, отправила подкарантинную продукцию в адрес предприятий из Москвы и Свердловской области, занимающихся оптовой и розничной торговлей пищевыми продуктами.

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено, выпуск всех указанных партий на территорию Российской Федерации разрешён.