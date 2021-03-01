В Ленобласти контроль Россельхознадзора прошло почти 100 тонн зерна кукурузы для попкорна

В порту Усть-Луга, расположенном в Ленинградской области, должностные лица территориального Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль около 100 тонн прибывшего из ЮАР зерна кукурузы для попкорна.

Груз был поставлен предприятием, зарегистрированным в находящемся в центральной части страны городе Хоуптаун, и направлялся в адрес московской фирмы, занимающейся оптовой торговлей пищевыми продуктами.

В результате фитосанитарного контроля нарушений не выявлено, выпуск партии зерна кукурузы на территорию Российской Федерации разрешён.