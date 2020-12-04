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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге почти 5 тонн шведского корма для собак и кошек не прошли ветеринарный контроль

В Петербурге почти 5 тонн шведского корма для собак и кошек не прошли ветеринарный контроль

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В Санкт-Петербурге ветеринарный контроль сотрудников Управления Россельхознадзора не прошли почти 5 тонн шведского корма для собак и кошек

24 ноября на складе временного хранения в Санкт-Петербурге инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль около 5 тонн корма для собак и кошек, следовавшего из Швеции в адрес петербургского предприятия, занимающегося розничной торговлей кормами для домашних животных.

В ходе проверочных мероприятий инспекторами Управления было установлено, что продукция перемещалась в автотранспортном средстве, не заявленном в товаросопроводительных документах, и в меньшем количестве, чем было указано в ветеринарном сертификате страны происхождения и других документах.  Также в процессе досмотра был обнаружен корм для кошек без указания даты выработки продукции и срока годности.

Дальнейшее движение груза было приостановлено, отобраны пробы на показатели качества и безопасности. В отношении получателя груза составлен протокол об административном правонарушении.

Источник: Россельхознадзор
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