В Петербурге почти 5 тонн шведского корма для собак и кошек не прошли ветеринарный контроль

24 ноября на складе временного хранения в Санкт-Петербурге инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль около 5 тонн корма для собак и кошек, следовавшего из Швеции в адрес петербургского предприятия, занимающегося розничной торговлей кормами для домашних животных.

В ходе проверочных мероприятий инспекторами Управления было установлено, что продукция перемещалась в автотранспортном средстве, не заявленном в товаросопроводительных документах, и в меньшем количестве, чем было указано в ветеринарном сертификате страны происхождения и других документах. Также в процессе досмотра был обнаружен корм для кошек без указания даты выработки продукции и срока годности.

Дальнейшее движение груза было приостановлено, отобраны пробы на показатели качества и безопасности. В отношении получателя груза составлен протокол об административном правонарушении.