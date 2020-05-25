Россельхознадзор с начала 2020 года проконтролировал около 19 тыс. тонн кормов для кошек и собак

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведен ветеринарный контроль около 19 тысяч тонн кормов для кошек и собак. Партии подконтрольной ведомству продукции поступили на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области из 19 стран.

Наибольший объем кормов, кормовых добавок и лакомств поступил из Канады – около 5 300 тонн, Нидерландов – более 4 300 тонн и Италии – 1 910 тонн.

Продукция прошла ветеринарный контроль должностных лиц Управления Россельхознадзора и была выпущена для последующей реализации.

За аналогичный период 2019 года на подконтрольную Управлению Россельхознадзора территорию, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, прибыло около 15 тысяч тонн кормов для кошек и собак, а за весь 2019 год – более 48 тысяч тонн такой продукции.