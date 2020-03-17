В Петербурге задержана крупная партия тунца из Маврикия

В контрольном ветеринарном пункте «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» специалисты территориального Управления Россельхознадзора приостановили ввоз партии консервированного тунца. Груз, весом более 16 тонн прибыл из Маврикия с предприятия Princes Tuna (Mts) Ltd, занимающегося производством рыбных консервов.

При проведении документарного контроля продукции установлено, что дата выработки, указанная в ветеринарном сертификате страны-экспортера, не соответствует информации на маркировочных этикетах. Инспекторами Управления были отобраны пробы на показатели качества и безопасности продукции.

В настоящее время движение потенциально небезопасного груза приостановлено, инспекторами Управления составлены протоколы об административном правонарушении.