ента новостей

23:10
Опубликована повестка заседания Заксобрания 8 апреля
19:28
Группа «Ария» представляет уникальный юбилейный концерт
19:26
С начала года в Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль более 2000 животных
19:24
На трассе «Кола» разведут Ладожский мост
07:06
Петиция в защиту медиков
07:05
Мошенничество при коронавирусе
11:03
На развязке КАД с Дачным проспектом полностью перекроют съезд
10:15
Нефть снова стала расти?
09:24
Спрос на доставку еды вырос
00:32
В СЗФО сразу два губернатора ушли в отставку
17:44
На мосту КАД через реку Лубья на месяц перекроют две полосы
15:44
5 апреля группа IOWA даст часовой концерт на PREMIER
15:41
В Петербурге уничтожили почти 2 тысячи зараженных колумбийских гвоздик
12:40
В Петербурге задержали мужчину продававшего разрешения передвигаться по городу во время режима самоизоляции
12:36
В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении женщины
09:25
Предоставят рассрочку по кредитам
08:51
Политологи одобрили решения Путина
23:40
Драчев не собирается уходить с поста руководителя Союза биатлонистов России
11:47
В Ленобласти приемный сын изнасиловал сестру
11:32
В Петербурге сотрудники МЧС проводят профилактическую работу
11:24
В Ленобласти тестирование на COVID-19 перевели на дом
10:47
В Петербурге полиция пресекла незаконный оборот алкоголя
09:27
Как поддержать общепит?
08:33
Кризис, который пока не замечают
23:47
«Адмирал» вынужден прекратить участие в чемпионате КХЛ
11:41
Эксперт рассказала, как петербуржцы проведут летний отпуск в 2020 году
11:35
В Петербурге и области объявлен весенний призыв
11:22
В Петербурге ведется работа по расширению производства защитных масок
11:14
Из Петербурга во Владивосток отправился самолет с пони на борту
11:04
В Горелово при взрыве газового балона погиб человек
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » С начала года в Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль более 2000 животных

С начала года в Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль более 2000 животных

0
91
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
С начала года в Пулково инспекторы Россельхознадзора провели ветеринарный контроль более 2000 животных, перемещавшихся по территории страны

Инспекторами территориального Управления Россельхознадзора в воздушном пункте пропуска «Пулково» проведен ветеринарный контроль собаки.

Помимо визуальной оценки состояния здоровья животного, специалисты с помощью считывателя микрочипов, предназначенного для идентификации собаки, получают информацию с чипа, находящегося под кожей будущего пассажира. В процессе досмотра распознается уникальный номер, присвоенный животному, который должен соответствовать штрих-коду в сопроводительных документах.

По результатам проведенных исследований инспекторы Управления подтвердили отсутствие нарушений ветеринарного законодательства. После прохождения контроля йоркширский терьер направился в Архангельск.

С начала года в воздушном пункте пропуска должностными лицами Управления Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль собак и кошек в количестве более 2000 голов, перемещавшихся по территории страны.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

27-03-2020, 15:38
В Пулково улитки успешно прошли досмотр
31-01-2020, 13:43
57 попугаев отправились в Карелию из петербургского «Пулково»
16-12-2019, 12:38
Броненосец игрунка и дикобраз прошли ветеринарный контроль в Пулково
20-09-2019, 11:42
Три глухаря прошли ветеринарный контроль в «Пулково»
5-09-2019, 14:57
В Пулково провели ветеринарный контроль лабораторных мышей
18-12-2018, 10:55
В Пулково провели ветеринарный контроль 4 пауков

Происшествия на дорогах

0
238
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
629
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
0
1 264
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
1 376
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
Наверх