С начала года в Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль более 2000 животных

Инспекторами территориального Управления Россельхознадзора в воздушном пункте пропуска «Пулково» проведен ветеринарный контроль собаки.

Помимо визуальной оценки состояния здоровья животного, специалисты с помощью считывателя микрочипов, предназначенного для идентификации собаки, получают информацию с чипа, находящегося под кожей будущего пассажира. В процессе досмотра распознается уникальный номер, присвоенный животному, который должен соответствовать штрих-коду в сопроводительных документах.

По результатам проведенных исследований инспекторы Управления подтвердили отсутствие нарушений ветеринарного законодательства. После прохождения контроля йоркширский терьер направился в Архангельск.

С начала года в воздушном пункте пропуска должностными лицами Управления Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль собак и кошек в количестве более 2000 голов, перемещавшихся по территории страны.