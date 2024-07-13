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Как самостоятельно нанести жидкое стекло на автомобиль

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Чтобы ощутить все преимущества жидкого стекла, важно правильно его нанести. Предложенное руководство поможет добиться профессионального результата в домашних условиях.

Нанесение жидкого стекла на автомобиль может показаться сложной задачей, особенно если делать это впервые. Но действуя поэтапно, с ориентиром на рекомендации экспертов, вы легко справитесь с такой задачей и обеспечите личному авто надежную защиту, безупречный внешний вид.

Важные свойства жидкого стекла: «за» и «против»

Жидкое стекло создано на базе сложных химических соединений, из силиката натрия либо силиката калия и специальных добавок. Продукт разработан учеными из Японии. Изначально его использовали в промышленности, позднее начали применять в автосфере для полировки и защиты кузова.

Главное отличие жидкого стекла от простых полиролей заключается в том, что после нанесения оно начинает кристаллизоваться и формировать прозрачное покрытие, которое при минимальной толщине имеет высокую твердость.

Фирменное, оригинальное жидкое стекло придает ЛКП сияющий блеск и сохраняет насыщенность цвета кузова, защищает его от мелких механических воздействий, реагентов, ультрафиолетового излучения и при необходимости восстанавливает структуру лака – заполняет трещинки и царапинки. Также это средство обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, предотвращает коррозию и служит долго. Еще одна важная причина, по которым стоит использовать силикатный клей заключается в том, что с ним не нужно часто мыть авто. На обработанную поверхность грязь и пыль почти не оседают. А при необходимости достаточно помыть кузов водой без автошампуня. Но непосредственно после нанесения клея нельзя мыть машину на протяжении двух недель.

Защитные и эстетические функции жидкого стекла на тематических форумах отмечает все больше автовладельцев. Также они заявляют, что стоимость такой защиты полностью оправдана. Но не всем нравится то, что в холодное время года средство можно наносить лишь в отапливаемом боксе и то, что кристаллизация происходит очень быстро, а весь процесс требует не менее трех часов.

Как правильно нанести жидкое стекло: пошаговая инструкция

Прежде чем нанести жидкое стекло внимательно ознакомьтесь с инструкцией, разработанной производителем средства, и тщательно подготовьте кузов (все элементы без исключения!).

Подготовительные работы:

  • скрупулезная мойка авто с использованием хорошего автошампуня;
  • обезжиривание рабочих поверхностей спиртовым раствором или антисиликоном;
  • мойка чистой водой без каких-либо средств;
  • вытирание рабочих поверхностей насухо.

Далее действуйте так: постепенно нанесите силикатный клей тонким слоем продольными движениями и тщательно вотрите его в поверхность. Уберите салфеткой излишки средства и основательно, плавно, равномерно отполируйте кузов. Средство высыхает за 10-12 часов. Полная полимеризация происходит в течение 1,5-2 недели.

Работы следует проводить при температуре окружающее среды от +10 до +30°С. В помещении должно быть чисто, важно наличие хорошей вентиляции. Нельзя допускать попадания прямых лучей солнца на рабочие поверхности. Каждый элемент кузова следует обрабатывать поочередно (крыша, капот, крылья и т.д.), иначе не хватит времени на тщательную полировку, будет очень сложно удалить застывший состав.

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