Детейлинг: профессиональный уход за автомобилем

Чтобы поддерживать автомобиль в чистом и ухоженном состоянии, недостаточно регулярно посещать автомойку. Со временем на кузове могут появляться мелкие царапины, салон загрязняется, хромированные детали тускнеют, на ЛКП появляются пятна, а фары становятся мутными. Восстановить привлекательный внешний вид, вернуть блеск и насыщенность цвета краски способен профессиональный детейлинг авто, который можно заказать у мастеров центра Sappodetailing.

Зачем обращаться в детейлинг-центр

Специализированный уход позволит добиться эффекта, который не сравнится с получаемым результатом при посещении автомойки:

Восстановление и защита – устранение царапин, потертостей, пятен, следов окисления и других мелких дефектов кузова, а также покрытие поверхностей защитными составами.

Улучшение внешнего вида. Детейлинг придает автомобилю выдающийся блеск благодаря полировке, обработке дисков, чистке фар и стекол, хромированных элементов.

Уход за интерьером. Профессиональный подход предполагает уход за салоном автомобиля, включая чистку и дезинфекцию, обработку кожи и пластика, устранение запахов и многое другое.

После детейлинг-ухода автомобилю возвращается прежний блеск, что делает его визуально привлекательным и ухоженным. За счет нанесения защитных покрытий сохраняется возможность предотвратить негативные результаты от воздействия агрессивных факторов окружающей среды, солнечных лучей, дождя, солевых реагентов. Регулярный детейлинг помогает сохранить кузов и интерьер автомобиля в отличном состоянии, что в свою очередь продлевает срок его службы.

Что включает в себя детейлинг

Полировка – удаление мелких потертостей и придание кузову блеска.

Нанесение восковых или керамических защитных покрытий для защиты ЛКП.

Чистка и уход за колесами и дисками – устранение тормозной пыли и грязи с дисков, шин, консервация колесных арок.

Уборка салона – легкая сухая и влажная чистка или химчистка.

Уход за стеклами – чистка и обработка стекол, зеркал для отличной видимости и предотвращения запотевания.

Уборка подкапотного пространства – мойка и нанесение защитных термостойких составов.

Очистка хромированных элементов, которые в процессе эксплуатации стали тусклыми.

Реставрация изделий из кожи.

Цены на детейлинг автомобиля в центре Sappodetailing определяются согласованным объемом работ, а также параметрами конкретной машины. Вне зависимости от выбранного пакета услуг и его стоимости, детейлинг станет лучшей инвестицией в долгосрочное сохранение и улучшение внешнего вида вашего авто.